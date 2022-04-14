Петербуржцы стали чаще жаловаться на расплодившихся крыс

В 2021 году в Петербурге была проведена дератизация более 40 тысяч объектов общей площадью свыше 167 миллионов квадратных метров, говорится в постановлении главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой от 13 апреля. Тем не менее, 16% площадей и 19% пищевых и жилых объектов остаются заселенными грызунами.

При этом петербургский Роспотребнадзор фиксирует наметившийся рост обращений горожан из-за соседства с крысами. Так, в 2020 году петербуржцы 334 раза пожаловались на наличие грызунов и еще 864 раза — на ненадлежащую санитарную обработку территории. В 2021 году в Управление Роспотребнадзора поступило уже 388 обращений из-за грызунов и 1 078 — из-за плохой санитарной обработки.

В I квартале 2022 года на грызунов пожаловались 140 раз (что составляет 36% от количества аналогичных обращений в 2021 году), а на санобработку — 619 раз (что соответствует 57% от аналогичных обращений в прошлом году).

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