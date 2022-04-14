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Лужский мясокомбинат подал заявление о банкротстве

фото ЗакС политика Лужский мясокомбинат подал заявление о банкротстве

АО "Лужский мясокомбинат", являющееся одним из наиболее крупных производителей мясной продукции в Ленобласти, обратился в Арбитражный суд с иском о банкротстве, о чем сообщила петербургская редакция "Коммерсанта".

За прошедший год, как следует из открытых источников, в 2020 году у предприятия в два лишним раза упала выручка, а чистый убыток за тот же год составил 5,2 млн рублей. Минувшей осенью Арбитражный суд постановил взыскать с мясокомбината 1,5 млрд долгов в пользу Россельхозбанка.

Контрольным пакетом акций завода владеет АО "Рассвет", которое заявление о собственном банкротстве подавало в прошлом году. В настоящее время имущество организации выставлено на аукцион единым лотом со стартовой ценой в 513 млн рублей.


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