Комитет по тарифам приступил к проверкам аптек из-за подорожания лекарств

В Петербурге сотрудники комитета по тарифам приступили к профилактическим проверкам аптек, сообщили 14 апреля в пресс-службе ведомства. Целью визитов является "консультационная и разъяснительная работа" относительно соблюдения порядка ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

Всего в течение года в комитете намереваются посетить около 50 аптечных организаций города. Причиной организации проверок чиновники называют участившиеся жалобы горожан на подорожание лекарственных препаратов.

При этом до конца 2022 года в России действует введенный правительством мораторий на проведение контрольных мероприятий. "В связи с этим плановые проверки, по итогам которых возможно возбуждение административных дел и начисление штрафов, комитет до 2023 года осуществлять не будет", — сообщили в Смольном.