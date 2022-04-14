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Комитет по тарифам приступил к проверкам аптек из-за подорожания лекарств

фото ЗакС политика Комитет по тарифам приступил к проверкам аптек из-за подорожания лекарств

В Петербурге сотрудники комитета по тарифам приступили к профилактическим проверкам аптек, сообщили 14 апреля в пресс-службе ведомства. Целью визитов является "консультационная и разъяснительная работа" относительно соблюдения порядка ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

Всего в течение года в комитете намереваются посетить около 50 аптечных организаций города. Причиной организации проверок чиновники называют участившиеся жалобы горожан на подорожание лекарственных препаратов.

При этом до конца 2022 года в России действует введенный правительством мораторий на проведение контрольных мероприятий. "В связи с этим плановые проверки, по итогам которых возможно возбуждение административных дел и начисление штрафов, комитет до 2023 года осуществлять не будет", — сообщили в Смольном.


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