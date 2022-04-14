Роскомнадзор составил два протокола на Google за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор составил два административных протокола против американской IT-компании Google LLC из-за неудаления администрацией YouTube запрещенных Генпрокуратурой и судебными решениями материалов (ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщило ведомство 14 апреля на своем сайте. В ближайшее время протоколы будут переданы в суд для рассмотрения и определения суммы штрафов.

В составленных против Google протоколах содержатся ссылки на материалы, дискредитирующие армию, а также ролики с призывами убивать российских военнослужащих и материалы экстремистских организаций, сообщили в РКН.

"[YouTube] демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей", — пожаловались в РКН.

За неудаление недостоверных материалов в установленный по закону срок владельцы сайта могут подвергнуться наложению штрафа до четырех миллионов рублей. За неудаление призывов к экстремистской деятельности размер штрафа может составить до восьми миллионов рублей.

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