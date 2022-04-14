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Новости 13:50

Роскомнадзор составил два протокола на Google за неудаление запрещенной информации

фото ЗакС политика Роскомнадзор составил два протокола на Google за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор составил два административных протокола против американской IT-компании Google LLC из-за неудаления администрацией YouTube запрещенных Генпрокуратурой и судебными решениями материалов (ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщило ведомство 14 апреля на своем сайте. В ближайшее время протоколы будут переданы в суд для рассмотрения и определения суммы штрафов.

В составленных против Google протоколах содержатся ссылки на материалы, дискредитирующие армию, а также ролики с призывами убивать российских военнослужащих и материалы экстремистских организаций, сообщили в РКН.

"[YouTube] демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей", — пожаловались в РКН.

За неудаление недостоверных материалов в установленный по закону срок владельцы сайта могут подвергнуться наложению штрафа до четырех миллионов рублей. За неудаление призывов к экстремистской деятельности размер штрафа может составить до восьми миллионов рублей.

Фото: pixabay


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