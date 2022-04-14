ФНС больше не принимает электронные письма с американских и европейских доменов

Федеральная налоговая служба заблокировала прием электронных писем, отправленных с доменов, которые имеют европейское или американское происхождение, о чем сообщила пресс-служба ведомства. Желающим обратиться в налоговую службу по электронной почте ведомство рекомендует проверить адрес почты и сервис, на котором почтовый ящик заводился.

"Это сделано в соответствии с рекомендациями ФСТЭК России для защиты сервиса электронной почты ФНС России от внешнего негативного влияния (компьютерные атаки, вредоносные программы и т. д.)", - поясняют чиновники.

В сообщении также отмечается, что ФНС стала не единственным государственным органом, который ограничил прием корреспонденции подобным способом.