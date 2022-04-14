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Новости 16:20

В Петербурге эвакуируют районные суды из-за сообщений об угрозе взрыва

фото ЗакС политика В Петербурге эвакуируют районные суды из-за сообщений об угрозе взрыва

В общей сложности восемь районных судов Петербурга получили сообщения об угрозе взрыва, поведала около четырех часов дня 14 апреля объединенная пресс-служба судов. Письма с рассказом о "сюрпризиках", которые "имеют свойства взрываться", поступили в Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский, Красносельский, Кировский, Красногвардейский и Сестрорецкий районные суды города.

Автор посланий отрекомендовал себя как "Тик Токера Даню Милохина" [орфография авторская — ЗАКС.Ру] и сообщил, что обижен на некоторых работников суда. Посулив возможность взрыва, он пожелал получателям удачи в поисках.

"В зависимости от наличия слушателей, суды эвакуируются", — прокомментировали сообщения анонима в судебной пресс-службе.


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