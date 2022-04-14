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Более миллиона рублей потратят в Рабитицах на установку зимней горки летом

фото ЗакС политика Более миллиона рублей потратят в Рабитицах на установку зимней горки летом

Администрация Рабитицкого сельского поселения в Волосовском районе Ленобласти объявила тендер на строительство зимней горки, обратило внимание 47news. Согласно условиям контракта, заказчик планирует потратить 1 110 422 рубля на то, чтобы к 10 июня в деревне появилась зимняя горка.

За предлагаемую сумму подрядчик должен будет подготовить почву, провести устройство дорожных насыпей и установить конструкцию. Согласно договору, он вправе выполнить работы раньше назначенного срока, но при этом не сможет требовать увеличения суммы контракта или же досрочной оплаты труда.

Закупка размещена 13 апреля, подать заявку можно до 21 апреля.

Фото: pixabay


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