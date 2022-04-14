Прокуратура Петербурга хочет оказывать бесплатную юридическую помощь беженцам из ЛДНР

Прокуратура Петербурга внесла в Законодательное собрание города законопроект об изменении документа о бесплатной юридической помощи. Ведомство предлагает расширить перечень людей, которым оказывается такая помощь.

В него прокуратура хочет включить беженцев и вынужденных переселенцев, а также тех, кто подал ходатайство о получении такого статуса в России, следует из документа. Речь в законопроекте идет о проживавших на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Адвокаты будут оказывать им правовое консультирование в устной и письменной форме, составлять различные документы правового характера и представлять в судах и других органах, сказано в проекте закона.

В материалах к документу прокуратура отмечает, что в Петербург вынужденно приехали не менее 1389 людей, которые раньше проживали на Украине. Они обратились в органы госвласти города с просьбой об оказании различного вида соцпомощи, заявили в ведомстве:

"Таким образом, данным лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается активное содействие в размещении, обустройстве, материальная и психологическая помощь. Вместе с тем они также нуждаются в юридической помощи для защиты своих прав и законных интересов".

Прокуратура добавила, что дополнительных затрат из бюджета на реализацию закона не потребуется.

Напомним, с 24 февраля Россия ведет "специальную военную операцию" на Украине. Жители соседнего государства стали покидать страну. По данным ООН, часть украинцев уезжают в Россию.

София Саттарова / Фото: pixabay