Суды Петербурга рассмотрели 52 дела о дискредитации армии

В период с 25 февраля по 14 апреля суды Петербурга рассмотрели 4 196 административных дел по статьям о нарушении установленных правил митинга (ст. 20.2 КоАП РФ), организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах (ст. 20.2.2 КоАП РФ) и о публичной дискредитации действий Вооруженных сил РФ (ст.20.3.3 КоАП РФ). Всего за это время в суды поступило 4 841 дело по этим статьям, сообщила объединенная пресс-служба судов.

В результате суды вынесли 915 решений об административном аресте и наложили 2 932 штрафа. В 138 случаях были назначены обязательные работы. Прекращено рассмотрение 205 дел, возвращено 587 дел, а еще 58 отложено. Обжаловано за прошедшее время 1 774 административных дела.

Чаще других решения об аресте выносились в Красногвардейском (159 из 224 рассмотренных) и Фрунзенском (98 из 216 рассмотренных) судах. При этом в Василеостровском суде вынесли 15 решений об аресте из 284 рассмотренных, в Калининском — 39 из 300 рассмотренных, в Кировском — 20 из 249, а в Зеленогорском суде ни одно из рассмотренных 67 дел не завершилось арестом.

Всего по состоянию на 14 апреля в районных судах Петербурга было зарегистрировано 65 дел по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Рассмотрено 52 из них.

"Больше всего зарегистрировано в Куйбышевском районном суде - 18. Рассмотрено 12", — уточнили в судебной пресс-службе.