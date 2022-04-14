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Новости 18:42

В Петербурге рассмотрят уголовное дело, возбужденное из-за снятия штанов на фоне храма

фото ЗакС политика В Петербурге рассмотрят уголовное дело, возбужденное из-за снятия штанов на фоне храма

Дзержинский районный суд Петербурга передал мировому судье Центрального района материалы уголовного дела, заведенного по статье об оскорблении верующих на 17-летнего Андрея Курдова. По версии следствия, он вместе с пятнадцатилетним другом имел неосторожность во второй половине прошлого года сфотографироваться на фоне Спаса на Крови, обнажив телесный низ, и выложить получившиеся изображения в социальные сети. В материалах дела указывается, что двое друзей оскорбили чувства верующих "путем глумления".

Пожаловался на действия двух участников фотосессии известный в городе активист Тимур Булатов, регулярно имеющий конфликты с представителями ЛГБТ-сообщества и антиклерикально настроенными гражданами. Как указывает объединенная пресс-служба городских судов, подростки своей выходкой причинили ему нравственные страдания.


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