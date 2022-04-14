В Петербурге возродят мастерские по изготовлению декораций

Все большая потребность в импортозамещении различной продукции побудило чиновников Смольного поддержать государственную организацию "Петербург-концерт". На уровне городского руководства принято решение об открытии на ее базе мастерской, которая будет изготовлять декорации и костюмы, с тем, чтобы не нуждаться в поставках различных элементов оформления и реквизита из-за рубежа. Расположится объект в доме 42 по Моховой улице, о чем в своем Telegram-канале рассказал "культурный" вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Сейчас в помещении завершается ремонт. Конечно, у Петербург-концерта есть амбициозная и актуальная сегодня цель - обеспечивать не только собственные нужды, но и в будущем предлагать услуги коллегам", - написал он.

Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой на руководство "Петербург-концерта", в ближайшее время планируется привести в порядок одну из его старинных площадок на канале Грибоедова, расположенную в здании Екатерининского общественного собрания.

"Новой площадке потребуются свои цеха, необходимо наращивать творческие и производственные мощности. Исходя из этого, было принято решение возродить легендарные мастерские "Ленконцерта". Начнем с производственных мастерских, в планах - и воссоздание творческих мастерских", - рассказали агентству.

В госорганизации, чья история восходит к сталинским временам, отмечают, что реализация новой инициативы совершенно точно добавит городу рабочих мест.