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Новости 9:27

Депутат Госдумы предложил отменить госпошлины на получение детских документов

фото ЗакС политика Депутат Госдумы предложил отменить госпошлины на получение детских документов

Депутат Государственной думы Василий Власов выступил с инициативой, согласно которой предлагается отменить государственные пошлины, установленные на получение документов на ребёнка.

По словам парламентария, удостоверяющие личность документы — свидетельство о рождении, загранпаспорт, российский паспорт — необходимы для реализации гражданский прав детей. При этом сами дети не могут оплатить пошлины за получаемые документы ввиду того, что не работают. Как итог, эта обязанность ложится на плечи родителей.

"В целях поддержки семей с детьми прошу вас оценить целесообразность отмены государственных пошлин за получение или замену документов, удостоверяющих личность граждан в возрасте до 18 лет", — приводит RT выдержку из обращения Власова, адресованного вице-премьеру Татьяне Голиковой.


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