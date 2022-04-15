Приложение "Альфа-Банка" пропало из App Store

Apple удалила из своего магазина App Store мобильное приложение "Альфа-Банка", известил он сам в своём телеграм-канале.

"Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надёжно. <...> Единственное неудобство — приложение временно не получится установить на айфон. <...> Управлять деньгами можно в [интернет-банке] Альфа-Онлайн", — проинформировали пользователей в банке.

Отметим, что приложение пока что можно скачать в Google Play.

Напомним, что с недавних пор в App Store, Google Play и AppGallery стало невозможно скачать приложения таких, в том числе подсанкционных, банков, как "Сбербанк", ВТБ, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк.