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Новости 10:19

Приложение "Альфа-Банка" пропало из App Store

фото ЗакС политика Приложение "Альфа-Банка" пропало из App Store

Apple удалила из своего магазина App Store мобильное приложение "Альфа-Банка", известил он сам в своём телеграм-канале.

"Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надёжно. <...> Единственное неудобство — приложение временно не получится установить на айфон. <...> Управлять деньгами можно в [интернет-банке] Альфа-Онлайн", — проинформировали пользователей в банке.

Отметим, что приложение пока что можно скачать в Google Play.

Напомним, что с недавних пор в App Store, Google Play и AppGallery стало невозможно скачать приложения таких, в том числе подсанкционных, банков, как "Сбербанк", ВТБ, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк.


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