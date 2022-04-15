В Россию прибыли свыше 800 тысяч беженцев из Украины и ЛДНР

Более 800 тысяч беженцев приехали в Россию из Украины и Донбасса, миграционный поток не идёт на спад, пишет ТАСС, ссылаясь на данные, полученные от силовых ведомств.

"Всего в Россию, по данным 15 апреля, прибыло более 808 тысяч человек, среди них свыше 153 тысяч детей. <...> Ежедневно российскую границу пересекают около 20 тысяч человек", — уведомил источник агентства.

Указывается, что подавляющее большинство — 657 тысяч граждан — прибыли в РФ через пропускные пункты Ростовской области, другая часть приехала через Крым, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Практически 32 тысячи человек ныне размещены в 472 пунктах временного пребывания в 45 регионах России.

Напомним, что 24 февраля РФ начала проводить на Украине "специальную военную операцию", в числе целей которой называлась "демилитаризация и денацификация" страны, а также защита русскоязычного населения.