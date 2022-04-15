"Кировский завод" обеспечит Петербург коммунальной и дорожно-строительной техникой

Базирующийся в Петербурге тракторный завод, который входит в ГК "Кировский завод", будет производить для нужд города коммунальную и дорожно-строительную технику, информирует пресс-служба Смольного.

К соответствующему соглашению пришли градоначальник Северной столицы Александр Беглов и директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков.

Завод должен в течение месяца предоставить Смольному план по выпуску техники. Город в ответ поможет предприятию финансово.

"Промышленность – наша градообразующая отрасль. Мы должны использовать её потенциал во всех сферах городского хозяйства максимально эффективно", - высказался по случаю Беглов.

Мощи Петербургского тракторного завода позволяют выпускать шесть видов техники: фронтальные погрузчики, универсальные дорожные машины, колёсные бульдозеры, тягачи, снегоочистители, опороперевозчики.

В прошлом году под маркой "Кировец" было произведено порядка 400 машин.