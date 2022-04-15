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Новости 11:43

Россия обзаведется собственной базой жизненно важных препаратов

фото ЗакС политика Россия обзаведется собственной базой жизненно важных препаратов

Российские фармацевтические компании смогут претендовать на грантовую поддержку от государства при разработке стандартных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщила 15 апреля пресс-служба правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства, — говорится в сообщении на сайте правительства. — Создание их базы поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества ЖНВЛП на всех этапах обращения".

В 2022 году планируется приступить к созданию не менее 300 образцов медикаментов. На первом этапе на эти цели выделят 300 миллионов рублей.


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