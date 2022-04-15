Россия обзаведется собственной базой жизненно важных препаратов

Российские фармацевтические компании смогут претендовать на грантовую поддержку от государства при разработке стандартных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщила 15 апреля пресс-служба правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства, — говорится в сообщении на сайте правительства. — Создание их базы поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества ЖНВЛП на всех этапах обращения".

В 2022 году планируется приступить к созданию не менее 300 образцов медикаментов. На первом этапе на эти цели выделят 300 миллионов рублей.