Первый канал выпустил в эфир интервью журналиста Анатолия Лысенко, вырезав из него кусок с критикой Сталина

Первый канал решил отцензурировать архивное интервью одного из создателей программы "Взгляд" Анатолия Лысенко и выпустил в эфир его рассуждения об истории, убрав из них часть про критику культа Иосифа Сталина. Внимание на это обратила журналистка Мария Борзунова*, о чём сообщила подписчикам в своём телеграм-канале.

Интервью, датируемое 2017 годом, вышло в эфир Первого канала в ночь на 15 апреля. Из него убрали часть, в которой Лысенко отвечает на вопрос, следует ли запретить какие-либо книги.

"Сейчас стало очень много этих книг, в них появилась невероятная агрессия, невероятное воспевание культа Сталина. Невероятная анти-такая американо-английская — "все сволочи, все против нас", — вот это меня пугает", — заявляет в оригинальной версии интервью Лысенко.

Рассуждения журналиста показывали зрителям Первого канала и годом ранее, однако этот фрагмент из его рассказа вырезан не был.

Отдельно Борзунова* отметила, что ранее перед показом зрителям заявляли следующее: "Ничего менять в этой передаче мы не стали. Мы хотим вспомнить Анатолия Лысенко таким, каким он был". В этот раз данная ремарка отсутствовала.

* Мария Борзунова внесена в реестр СМИ-иноагентов