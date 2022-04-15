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Новости 12:56

Смольный не смог найти подрядчика, который бы следил информацией на остановках

фото ЗакС политика Смольный не смог найти подрядчика, который бы следил информацией на остановках

Администрации Петербурга не удалось найти подходящего подрядчика, который бы следил за информационным оборудованием на остановках общественного транспорта. В конкурсе принял участие лишь один претендент, однако он не подошёл под заявленные требования.

В опубликованном 14 апреля протоколе, размещённом на сайте госзакупок, указывается на аукцион была подана только одна заявка. Впрочем, потенциальный подрядчик не устроил комиссию, так как не смог предоставить независимую гарантию на свои услуги.

Тендер был размещён 28 марта. Смольный готов был заплатить победителю 397 млн рублей за три года услуг.

Уточним, что транспортная реформа, стартовавшая в Петербурге 1 апреля, вынудила власти увеличивать количество остановок городского транспорта и, соответствующим образом, количество информационных стендов, плакатов, стоек, на которых содержится информация о движении транспорта.


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