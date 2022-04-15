Ленобласть получила 120 миллионов рублей на гранты для преприятий

Правительство выделило Ленинградской области 120 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщили 15 апреля в пресс-службе администрации региона. Полученные деньги пойдут на предоставление грантов для местных предприятий.

"С помощью этих средств предприятия смогут компенсировать 90 % своих затрат на уплату процентов по кредитным договорам", — отметили в администрации региона.

"Для тех предприятий, кто планирует развитие — также через региональный фонд развития промышленности — будут выделяться льготные займы на оборудование и комплектующие", — пообещал губернатор Александр Дрозденко.

Ранее Ленобласть получила средства из федерального бюджета на предоставление предприятиям льготных кредитов по программам Фонда развития промышленности. Общая сумма средств с учетом выделенных из регионального бюджета составила 57,5 миллиона рублей.