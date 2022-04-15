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Новости 13:32

Ленобласть получила 120 миллионов рублей на гранты для преприятий

фото ЗакС политика Ленобласть получила 120 миллионов рублей на гранты для преприятий

 Правительство выделило Ленинградской области 120 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщили 15 апреля в пресс-службе администрации региона. Полученные деньги пойдут на предоставление грантов для местных предприятий.

"С помощью этих средств предприятия смогут компенсировать 90 % своих затрат на уплату процентов по кредитным договорам", — отметили в администрации региона.

"Для тех предприятий, кто планирует развитие — также через региональный фонд развития промышленности — будут выделяться льготные займы на оборудование и комплектующие", — пообещал губернатор Александр Дрозденко.

Ранее Ленобласть получила средства из федерального бюджета на предоставление предприятиям льготных кредитов по программам Фонда развития промышленности. Общая сумма средств с учетом выделенных из регионального бюджета составила 57,5 миллиона рублей.


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