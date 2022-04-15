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Новости 13:58

Кремль: Путин не планирует проводить совещания с военными из-за затопления крейсера "Москва"

фото ЗакС политика Кремль: Путин не планирует проводить совещания с военными из-за затопления крейсера "Москва"

Президент РФ Владимир Путин не намерен проводить какие-либо совещания с военными ведомствами из-за затопления флагмана Черноморского флота, крейсера "Москва", известил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе ежедневного пресс-брифинга.

Кроме того, глава государства не собирается посещать ни Севастополь, ни другие регионы России в ближайшее время.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что, по мнению Пескова, могло послужить поводом для затопления военного судна, чиновник заявил, что не уполномочен комментировать такие вещи, так как это "прерогатива военных".

Напомним, вечером 14 апреля Минобороны РФ официально сообщило о том, что из-за штормовых условий флагманский крейсер "Москва" утонул во время буксировки в порт Севастополя. Экипаж превентивно эвакуировали. По официальной причине, судно начало терпеть крушение из-за сдетонировавшего на борту боеприпаса.


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