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Новости 14:51

Компания Fazer ищет покупателей своих заводов в Петербурге и Москве

фото ЗакС политика Компания Fazer ищет покупателей своих заводов в Петербурге и Москве

Производящая хлебную продукция финская компания Fazer находится в поиске покупателей двух своих заводов, которые находятся в Петербурге и Москве, делится "Коммерсант".

В покупке иностранного бизнеса заинтересованы не только представители данной отрасли, но также крупные агрохолдинги. Потенциальные покупатели при этом жалуются на чрезмерно жёсткие условия продажи, которые установил Fazer. Например, то обстоятельство, что компания рассчитывает только на валютную оплату.

Финский концерн уточнил, что вложил в три хлебные производства в Петербурге и одну в Москве 300 млн евро. Доля предприятия на рынке города на Неве составляет 38%, на столичном — 13%. В прошлом году оборот Fazer составил 157 млн евро. Большую часть выручки (70%) приносит продажа хлеба, оставшуюся — реализация замороженных полуфабрикатов.

Следует напомнить, что финская компания Fazer известила об уходе с российского рынка почти сразу после начала "специальной военной операции" на Украине.


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