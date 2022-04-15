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Новости 15:45

На выплаты детям в 2022 году выделят 505 миллиардов рублей

фото ЗакС политика На выплаты детям в 2022 году выделят 505 миллиардов рублей

Правительство направит более 362,9 миллиарда рублей на предоставление ежемесячных выплат детям от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей, сообщила 15 апреля пресс-служба правительства. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Из всей суммы более 162,9 миллиарда поступит из резервного фонда правительства. Оставшиеся 200 миллиардов рублей изначально предназначались для Пенсионного фонда, но были перераспределены.

"Всего же на эти цели в текущем году выделим 505 миллиардов рублей, чтобы до конца года средства получили родители более пяти миллионов детей", — пообещал Мишустин.

Претендовать на получение выплат смогут семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на человека в регионе. В зависимости от ситуации в семье размер выплаты составит 50%, 75% или 100% от суммы регионального прожиточного минимума. В среднем его величина будет колебаться между 6 тысячами и 12 тысячами рублей в месяц, отметили в пресс-службе правительства.


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