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Новости 17:05

Доход Путина в 2021 году вырос до 10 млн рублей

фото ЗакС политика Доход Путина в 2021 году вырос до 10 млн рублей

Сайт президента России опубликовал отчет о доходах и имуществе Владимира Путина за 2021 год. Согласно документу, доход главы государства составил 10,2 млн рублей. В 2020 году цифра была меньше — 9,9 млн рублей.

Список имущества Путина не изменился. В декларации сказано, что президент все так же владеет квартирой в 77 кв. м и гаражом в 18 кв. м, а в пользовании главы государства — квартира в 153,7 кв. м и гаражное место в 18 кв. м. Также Путин владеет двумя автомобилями ГАЗ-М21, машиной "Нива" и  автомобильным прицепом "Скиф". 

Перечень имущества президента России в декларации не меняется в течение нескольких лет. Такой же список был в документах за 2020 год и 2019 год.

 


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