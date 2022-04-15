Доход Путина в 2021 году вырос до 10 млн рублей

Сайт президента России опубликовал отчет о доходах и имуществе Владимира Путина за 2021 год. Согласно документу, доход главы государства составил 10,2 млн рублей. В 2020 году цифра была меньше — 9,9 млн рублей.

Список имущества Путина не изменился. В декларации сказано, что президент все так же владеет квартирой в 77 кв. м и гаражом в 18 кв. м, а в пользовании главы государства — квартира в 153,7 кв. м и гаражное место в 18 кв. м. Также Путин владеет двумя автомобилями ГАЗ-М21, машиной "Нива" и автомобильным прицепом "Скиф".

Перечень имущества президента России в декларации не меняется в течение нескольких лет. Такой же список был в документах за 2020 год и 2019 год.