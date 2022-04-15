Бельский перестал быть самым медийным из председателей Заксобраний

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский по итогу марта опустился на третью строчку в рейтинге глав региональных парламентов по упоминаемости в СМИ. Медийность политиков вычислил проект "Медиалогия".

Первое место на фоне боевых действий на Украине занял председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов. Второй — спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Среди наиболее заметных поступков председателя Заксобрания Петербурга за месяц составители рейтинга отметили оглашение имен претендентов на должность почетного гражданина города, а также участие в торжественных мероприятиях в честь спуска на воду подлодки "Уфа" и годовщины присоединения Крыма.

Напомним, Бельский неизменно возглавлял рейтинги "Медиалогии". До него почти каждый месяц первое место доставалось его предшественнику Вячеславу Макарову.