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Новости 17:53

Бельский перестал быть самым медийным из председателей Заксобраний

фото ЗакС политика Бельский перестал быть самым медийным из председателей Заксобраний

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский по итогу марта опустился на третью строчку в рейтинге глав региональных парламентов по упоминаемости в СМИ. Медийность политиков вычислил проект "Медиалогия". 

Первое место на фоне боевых действий на Украине занял председатель Госсовета республики Крым Владимир Константинов. Второй — спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов. 

Среди наиболее заметных поступков председателя Заксобрания Петербурга за месяц составители рейтинга отметили оглашение имен претендентов на должность почетного гражданина города, а также участие в торжественных мероприятиях в честь спуска на воду подлодки "Уфа" и годовщины присоединения Крыма.

Напомним, Бельский неизменно возглавлял рейтинги "Медиалогии". До него почти каждый месяц первое место доставалось его предшественнику Вячеславу Макарову.


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