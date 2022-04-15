ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:34

Доход Лаврова за год вырос на 2,4 млн рублей

фото ЗакС политика Доход Лаврова за год вырос на 2,4 млн рублей

Доход министра иностранных дел России Сергея Лаврова за 2021 год составил 12,65 млн рублей, следует из опубликованной на сайте правительства России декларации. Сумма за год выросла на 2,4 млн рублей.

В имуществе у министра записаны земельный участок (2,8 тысяч кв. м) и жилой дом (499 кв. м), которые он делит с супругой. Также у них в совместной собственности гараж на 100 кв. м. Помимо этого, Лаврову принадлежит квартира (247,3 кв. м) и гараж (17,7 кв. м). 

Квартира аналогичного метража находится в пользовании у супруги министра. Она владеет автомобилем Skoda Superb, а доход жены чиновника составил 896 тысяч рублей. 

Фото: МИД РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама