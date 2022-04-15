Доход Лаврова за год вырос на 2,4 млн рублей

Доход министра иностранных дел России Сергея Лаврова за 2021 год составил 12,65 млн рублей, следует из опубликованной на сайте правительства России декларации. Сумма за год выросла на 2,4 млн рублей.

В имуществе у министра записаны земельный участок (2,8 тысяч кв. м) и жилой дом (499 кв. м), которые он делит с супругой. Также у них в совместной собственности гараж на 100 кв. м. Помимо этого, Лаврову принадлежит квартира (247,3 кв. м) и гараж (17,7 кв. м).

Квартира аналогичного метража находится в пользовании у супруги министра. Она владеет автомобилем Skoda Superb, а доход жены чиновника составил 896 тысяч рублей.

Фото: МИД РФ