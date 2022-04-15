На Малом проспекте П. С. повздорили защитники бань Екимовой и охрана стройплощадки: в отдел доставили первых

Вечер пятницы, 15 апреля, не обошёлся без задержаний активистов: на Малом проспекте Петроградской стороны произошёл конфликт, в котором были задействованы градозащитники, охранники стройплощадки и полиция, делится "Фонтанка".

В разговоре с изданием очевидец произошедшего сообщил, что всё началось с попытки активистов предотвратить снос исторических корпусов торговых бань Екимовой. Дело в том, что собственник площадки, компания ПИК, намерена возвести на их месте жилые дома. Днём ранее вокруг комплекса ныне стоящих зданий появился строительный забор, сегодня же начался разбор дворового флигеля.

Как итог, между охранниками площадки и активистами, уверенными в незаконности сноса, произошёл конфликт, на место была вызвана полиция. Правоохранители, отметили очевидцы, в конфликте сторон заняли сторону охранников площадки и грубо задержали градозащитников.