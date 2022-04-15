"Водоканал" заявил о рекорде по принятому снегу за 10 лет

Снегоплавильные и снегоприемные пункты в Петербурге завершают свою работу в сезоне 2021-2022 годов и уходят на межсезонное обслуживание, сообщили 15 апреля в пресс-службе "Водоканала". В последний день работы объем принятых снежных масс достиг отметки в 4,384 миллиона кубометров, что является абсолютным рекордом за всё время работы "снежных" пунктов в городе с 2012 года.

Из принятых объемов снега 3,046 миллиона кубометров были расплавлены на снепоплавильных пунктах, а оставшиеся 1,338 миллиона кубометров отправились на снегоприемные пункты.

Прежний рекорд по объемам принятого снега был поставлен в зимнем сезоне 2018-2019 годов, когда на "снежные" пункты поступило более 3,334 миллиона кубометров.

В прошедшем сезоне первый снег на пункты "Водоканала" поступил 24 ноября, в середине декабря был зафиксирован первый миллион кубометров, а в феврале результат достиг четырех миллионов, отметили сотрудники предприятия. Также минувшая зима отметилась тем, что несколько "снежных" пунктов оказались забиты целиком, отчего потребовалось изыскивать дополнительные площадки под размещение вывезенного с улиц снега.

Фото: Telegram-канал "Водоканал Санкт-Петербурга"