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Беглов и Чибис обсудили вопросы взаимодействия Петербурга и Мурманской области

фото ЗакС политика Беглов и Чибис обсудили вопросы взаимодействия Петербурга и Мурманской области

В пятницу, 15 апреля, петербургский градоначальник Александр Беглов встретился со своим мурманским коллегой Андреем Чибисом, информирует пресс-служба Смольного. Региональные главы обсудили вопросы взаимодействия двух вверенных им субъектов РФ.

Беглов заявил о тесной партнёрской связи двух крупнейших городов СЗФО.

Только с начала текущего года петербургские предприятия заключили с Мурманской областью контрактов на сумму почти 1,3 млрд рублей.

Часть дискуссии была посвящена Арктике: на этом регионе в последнее время часто акцентирует своё внимание Владимир Путин.

"Это ещё один повод усилить взаимодействие Петербурга с Мурманской областью. В августе этого года планируется запустить регулярную каботажную линию между портом на Неве и Дальним Востоком", - рассказал о планах Беглов.

Кроме того, губернаторы поговорили о судоремонте и ледокольном флоте. Резюмируя, петербургский глава отметил потенциал, которым обладает Мурманская область в туристическом плане.


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