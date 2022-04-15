Навигация по рекам и каналам стартует в понедельник

Навигация для маломерных судов в Петербурге начнется в 18 апреля в 08:00, сообщила в пятницу пресс-служба комитета по транспорту. Распоряжение об этом подписал глава комитета Кирилл Поляков.

При этом выход в реки и каналы города будет разрешен лишь тем перевозчикам, которые утвердили стандарт безопасной деятельности в части противодействия распространению коронавирусной инфекции. Этот стандарт должен быть утвержден до начала пассажирских перевозок. Уведомление о начале или возобновлении деятельности предприниматели смогут подать в личном кабинете на сайте СПб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

Предположительно, сезон навигации в этом году продлится до середины ноября.