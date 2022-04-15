ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:18

Навигация по рекам и каналам стартует в понедельник

фото ЗакС политика Навигация по рекам и каналам стартует в понедельник

Навигация для маломерных судов в Петербурге начнется в 18 апреля в 08:00, сообщила в пятницу пресс-служба комитета по транспорту. Распоряжение об этом подписал глава комитета Кирилл Поляков.

При этом выход в реки и каналы города будет разрешен лишь тем перевозчикам, которые утвердили стандарт безопасной деятельности в части противодействия распространению коронавирусной инфекции. Этот стандарт должен быть утвержден до начала пассажирских перевозок. Уведомление о начале или возобновлении деятельности предприниматели смогут подать в личном кабинете на сайте СПб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства".

Предположительно, сезон навигации в этом году продлится до середины ноября.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама