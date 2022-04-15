Депутат ЗакСа Соловьев хочет запретить продавать несовершеннолетним зажигалки и газовые баллоны

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Антон Соловьев внес в парламент законопроект о запрете на продажу несовершеннолетним "товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы". Документ опубликован на сайте ЗакСа.

Проект закона предполагает запретить продавать детям до 18 лет газовые баллоны для портативных газовых плит, заправки зажигалок, а также "устройства, содержащие контейнер со сжиженными углеводородными газами" — зажигалки и другие устройства. Продавцы должны проверять документы у потенциальных покупателей, если у них возникают сомнения в их совершеннолетии, сказано в документе. Если покупатель не покажет документы, то продавец обязан ему отказать.

Также законопроект вводит административную ответственность за реализацию товаров со сжиженным углеводородным газом несовершеннолетним. Физическое лицо могут оштрафовать на 3–5 тысяч рублей, должностное лицо — на 10–20 тысяч рублей, юридическое лицо — на 30–50 тысяч рублей.

В материалах к проекту закона Соловьев отметил, что сейчас среди подростков фиксируется распространение формы токсикомании под названием "сниффинг". Это может привести к ухудшению здоровья или даже к летальному исходу, заявил Соловьев. По его мнению, требуется законодательное регулирование этой проблемы.

Отметим, аналогичные законы приняты в ряде других регионах России. В частности, в Камчатском и Краснодарском крае.

София Саттарова / Фото: pixabay