В "Роскосмосе" опровергли возможность перехода Рогозина в ЛДПР

Публикации в некоторых СМИ о возможности перехода главы "Роскосмоса" в ЛДПР не соответствуют действительности, заявил 15 апреля представитель госкорпорации Дмитрий Струговец. Заявление прозвучало на фоне слухов о том, что Рогозин может возглавить партию после смерти Владимира Жириновского.

"Публикации ряда СМИ о возможном переходе генерального директора Госкорпорации Роскосмос Дмитрия Олеговича Рогозина в ЛДПР не соответствуют действительности", — приводит комментарий Струговца РИА "Новости".

По словам главы пресс-службы "Роскосмоса", планы Рогозина связаны с развитием ракетно-космической отрасли, и в том числе со вводом второго этапа космодрома "Восточный", а заодно с обновлением орбитальной группировки и решением других задач.

Ранее РИА "Новости" получили комментарий пресс-службы ЛДПР касательно возможности принятия Рогозина в свои ряды. "Мы готовы принять в партию уважаемого и значимого человека, но руководство партии избирается съездом", — заявили либерал-демократы.