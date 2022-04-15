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 "Пытки - неприемлемы": Киркоров выступил в поддержку Медведчука

фото ЗакС политика  "Пытки - неприемлемы": Киркоров выступил в поддержку Медведчука

Поп-певец Филипп Киркоров сделал пост в поддержку задержанного на Украине пророссийского политика, народного депутата Виктора Медведчука. Свои размышления исполнитель разместил в заблокированной в России соцсети Instagram**, которая принадлежит признанной экстремистской и запрещенной компании Meta.

"Человек. Человеческое отношение.. Для меня это высшая и непоколебимая ценность, качество, требование. Пытки, физические и моральные унижения - неприемлемы. Вне зависимости от позиции или контекста дня. Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда. Никто не может быть унижаем - никогда!" - написал Киркоров.

Он добавил, что не нужно быть следователем или специалистом, чтобы по одним только снимкам "понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком". В своем посте исполнитель отметил аккаунты Европарламента, ООН, Джо Байдена, Эммануэля Макрона и Марин Ле Пэн. 

Ранее постов в соцсетях о пытках и политических репрессиях Киркоров не делал. В том числе публично не реагировал на заявления о нарушениях прав человека в России.

Фото: vk.com/Филипп Киркоров

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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