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Новости 10:45

Более миллиона репатриантов переехали в Россию с 2006 года

фото ЗакС политика Более миллиона репатриантов переехали в Россию с 2006 года

С начала действия государственной программы по переселению соотечественников, стартовавшей в 2006 году, в Россию переселились более одного миллиона человек, сообщило 16 апреля РИА Новости со ссылкой на МВД. В 2021 году в страну переехали 78,5 тысячи человек.

"Всего с начала реализации [программы] по состоянию на 1 апреля 2022 года в Россию переселилось более одного миллиона соотечественников, в том числе в 2021 году – 78,5 тысячи человек", — сообщили агентству в МВД.

В I квартале 2022 года на постоянное место жительства в Россию въехали 16 тысяч человек, а стремление переехать продемонстрировали 27 тысяч граждан. Из них 40,4 % — лица с высшим, неоконченным высшим или же послевузовским образованием, а 31,2 % имеют начальное или среднее образование. "При этом в Россию в рамках Государственной программы переселились 65 научных работников", — уточнили в полиции.

Программа предназначается для бывших соотечественников, оказавшихся за рубежом после развала СССР. В частности, она предполагает выплату подъемных и компенсацию расходов на проезд к месту будущего проживания.

Фото: pixabay


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