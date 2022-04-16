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Новости 11:02

Впервые с начала пандемии посетителей пустят во все музеи ГМЗ "Петергоф"

фото ЗакС политика Впервые с начала пандемии посетителей пустят во все музеи ГМЗ "Петергоф"

Фонтаны в Петергофе запустят 23 апреля, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в субботу в своем Telegram-канале. С этого дня водометы в Нижнем парке, а также в "Александрии" и "Ораниенбауме" будут работать ежедневно, уточнил чиновник.

"Впервые с начала пандемии для посещения будут открыты все музеи, и впервые же входные билеты на все площадки будут доступны по Пушкинской карте", — уточнил Пиотровский.

Ранее пресс-служба ГМЗ "Петергоф" сообщила о том, что в предстоящем сезоне посетители смогут бесплатно посещать парки "Александрия" и "Ораниенбаум" после 18:00. В эти же парки можно будет купить абонементы для неоднократного посещения.

Фото: pixabay


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