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Павел Дуров попросил не называть его российским миллиардером

фото ЗакС политика Павел Дуров попросил не называть его российским миллиардером

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров попросил Forbes не именовать его российским миллиардером, сообщил 16 апреля РБК. С аналогичными просьбами к журналу обращались и другие "связанные с Россией" предприниматели.

"Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться", — указал Forbes представитель Дурова. Бизнесмен еще в 2014 году говорил, что не желает жить и работать в России, в последние годы он находится в Дубае.

Помимо Дурова, не называть их российскими бизнесменами просили братья Игорь и Дмитрий Бухманы, основавшие в 2004 году разработчик мобильных игр Playrix, а в 2013 году перенесшие компанию в Ирландию. Об этом же просил издание и сооснователь технологической компании Revolut Николай Сторонский (Ник Сторонски), уехавший из России в возрасте 20 лет и обзаведшийся гражданством Великобритании.

Также не ассоциировать себя с Россией просили глава инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер, а также предприниматели Леонард Блаватник и Юрий Мильнер.


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