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Новости 11:48

Беглов попросил петербуржцев поделиться идеями по развитию России

фото ЗакС политика Беглов попросил петербуржцев поделиться идеями по развитию России

Губернатор Александр Беглов 16 апреля попросил  петербуржцев поделиться идеями по развитию России для форума "Сильные идеи для нового времени". Свою заинтересованность градоначальник объяснил в своем Telegram-канале личным участием в работе мероприятия.

По уверениям Беглова, ежедневно к нему поступают "десятки предложений" по развитию города от петербуржцев, причем их "присылают самые разные люди — от школьников до пенсионеров". "Многие мысли действительно достойны самого пристального внимания, пересылаю вице-губернаторам", — добавил губернатор и попросил поделиться идеями о развитии страны.

Сто лучших проектов презентуют в ходе очного форума, который состоится летом, добавил Беглов. При этом 10 проектов представят российским властям, добавил он.


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