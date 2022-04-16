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Новости 12:45

Фракция "Единой России" попросила Роскомнадзор заблокировать ее фейковый сайт

фото ЗакС политика Фракция "Единой России" попросила Роскомнадзор заблокировать ее фейковый сайт

Фракция "Единой России" в Госдуме обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать якобы принадлежащий ей сайт, говорится в Telegram-канале партии. Обращение было подано после публикации на фейковом ресурсе не соответствующего действительности сообщения.

По сообщению единороссов, информация на ненастоящем сайте "вводит в заблуждение читателей и не относится к официальной позиции фракции и партии в целом, а также содержит информацию, которая дискредитирует вооружённые силы РФ". Также в ЕР отдельно отметили на регистрацию IP-адреса сайта в США.

Непосредственным поводом для обращения стала фейковая новость о том, что лидер "Единой России" Дмитрий Медведев якобы рассказал о приказе главнокомандующего уничтожать спутники Starlink. В партии отметили, что официальным сайтом их думской фракции является er-gosduma.ru.


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