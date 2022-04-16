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Новости 17:28

Петербург получит федеральное софинансирование на пять школ в 2022 году

фото ЗакС политика Петербург получит федеральное софинансирование на пять школ в 2022 году

Губернатор Александр Беглов обсудил в ходе встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым строительство новых школ в Петербурге, сообщила 16 апреля пресс-служба главы города.

Соглашение между правительством Петербурга и Министерством просвещения предусматривает выделение городу в 2022-2024 годах субсидий на строительство школ. Доля федерального софинансирования составляет 49 %, уточнила губернаторская пресс-служба.

В ходе встречи Беглов заявил Кравцову, что "в ближайшее время" вопрос с нехваткой мест в петербургских школах будет закрыт. Объяснил он это невозможностью в настоящее время строительства жилых кварталов без одновременного возведения необходимой инфраструктуры.

На 2022 год в Петербурге софинансируют пять школ, четыре из которых строятся, а одна будет куплена у застройщика. К июлю должны быть завершены работы в строящемся здании в Пушкинском районе, к декабрю — в Приморском, Калининском и Красносельском районах города. В Красногвардейском районе город намерен выкупить у застройщика школу, введенную в строй в январе этого года.

В 2023 году администрация Петербурга рассчитывает ввести в эксплуатацию еще шесть школ, в том числе одну в поселке Шушары. Ожидается получение федерального софинансирования и на эти учебные заведения.

Фото: pixabay


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