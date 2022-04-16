В правительстве пообещали обойтись без незапланированного повышения квартплаты в этом году

Незапланированного повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2022 году не будет, сообщил 16 апреля Telegram-канал "Объясняем.рф" со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

В текущем году изменение тарифов ЖКУ состоится единожды — 1 июля, заявил Хуснуллин. В зависимости от региона индексация составит от 2,9 % до 6,5 %, причем "эти цифры пересматриваться не будут".

Кроме того, согласно решению правительства, пени и штрафы по жилищно-коммунальным услугам будут рассчитываться по прежней ставке в размере 9,5 %. "Повышение этой ставки вслед за ключевой ставкой ЦБ в 20 % создало бы сложности для людей, поэтому принято решение сохранить её на прежнем уровне", — говорится в сообщении.