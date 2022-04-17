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Новости 11:12

Шульман* хочет обжаловать свое включение в реестр СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика Шульман* хочет обжаловать свое включение в реестр СМИ-иноагентов

Политолог Екатерина Шульман*, на минувшей неделе объявившая о временном отъезде в Германию и включенная Минюстом в список иноагентов, рассказала, что настроена обжаловать решение ведомства. По ее мнению, это стоит сделать, чтобы понять хотя бы приблизительные основания, которыми руководствовалось министерство. Сама она таковых не видит: в последнее время денежные переводы, поступавшие ей на карточку, не представлялись ей сомнительными.

"Сама правовая форма принудительного наделения физического лица функциями СМИ и принуждения его к регистрации ООО является юридически абсурдной. Поэтому никаких разумных объяснений здесь быть не может", - сказала политолог РБК.

Напомним, в пятницу вместе с Шульман* признали иноагентом популярнейшего YouTube-блогера Юрия Дудя**.

*Внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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