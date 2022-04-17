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Новости 11:33

Минобороны насчитало более тысячи иностранных наемников, ликвидированных на Украине

фото ЗакС политика Минобороны насчитало более тысячи иностранных наемников, ликвидированных на Украине

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе очередного брифинга, посвященного военной спецоперации, объявил о 1035 иностранных наемниках, уничтоженных российскими военнослужащими.

"Еще 912 наемников отказались участвовать в боевых действиях и сбежали из страны", - добавил он.

По словам Конашенкова, наемники приехали на Украину "зарабатывать деньги, убивая славян". Он пригрозил каждому такому человеку уголовной ответственностью. Всего, под данным его ведомства, на стороне Украины продолжают действовать 4877 комбатантов, присланных из других государств. Наибольшее их число прислала Польша. Согласно данным Минобороны, штаб, в котором распределяют иностранцев, базируется в городе Белая Церковь.

Напомним, что о потерях с российской стороны за семь недель спецоперации было официально объявлено только дважды. В последний раз это случилось 25 марта, когда россиянам рассказали о 1351 убитом военнослужащем.


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