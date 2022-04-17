Роскомнадзор закрыл доступ к двум сибирским изданиям

Российские пользователи интернета лишились доступа к еще двум СМИ, на что обратила внимание "Новая газета. Европа". Заблокированными по требованию Генпрокуратуры оказались информационный портал "Красноярское время" и интернет-журнал "Люди Байкала". Редакция последнего успела выступить с заявлением, посвященным действиям Роскомнадзора.

"Мы всегда работали без цензуры и собираемся делать это дальше", - говорится в нем.

Авторы подчеркивают, что вдали от военной спецоперации писать о ней трудно, но о переживаниях страдающих людей сообщать необходимо.

По данным проекта "Роскомнадзор", с начала военной спецоперации на Украине в России успели заблокировать более 2300 сайтов.