ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:15

Роскомнадзор закрыл доступ к двум сибирским изданиям

фото ЗакС политика Роскомнадзор закрыл доступ к двум сибирским изданиям

Российские пользователи интернета лишились доступа к еще двум СМИ, на что обратила внимание "Новая газета. Европа". Заблокированными по требованию Генпрокуратуры оказались информационный портал "Красноярское время" и  интернет-журнал "Люди Байкала". Редакция последнего успела выступить с заявлением, посвященным действиям Роскомнадзора.

"Мы всегда работали без цензуры и собираемся делать это дальше", - говорится в нем.

Авторы подчеркивают, что вдали от военной спецоперации писать о ней трудно, но о переживаниях страдающих людей сообщать необходимо.

По данным проекта "Роскомнадзор", с начала военной спецоперации на Украине в России успели заблокировать более 2300 сайтов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости17 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама