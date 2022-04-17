В СПбГУП автора пацифистских листовок объявили больным человеком

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) появилось объявление, посвященное противникам российской военной спецоперации на Украине и подписанное начальником службы безопасности. Фото документа выложил в общий доступ Telegram-канал "Ротонда". Автор текста связывает активность студентки, которая расклеивала пацифистские листовки в помещениях университета, с сезонными психическими недугами.

"Поскольку браниться и пачкать стены у нас не принято, администрация университета принимает меры для скорейшего обнаружения настенной писательницы и оказания ей медицинской помощи. <…> Помогать больным людям — наша общая задача", - говорится в листе бумаги, прикрепленном к одной из стен вуза.

Из текста также следует, что личность активистки пока устанавливается. Начальник службы безопасности просит студентов оперативно сообщать ему о подобных акциях несогласия с государственной политикой. Такого рода протесты он квалифицирует не иначе, как "расстройства разума". В одной из листовок, с которыми борется руководство вуза, в частности, говорилось об аполитичности как о самом страшном оружии.