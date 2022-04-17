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Новости 16:27

СК возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника Жукову в Харькове

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело из-за демонтажа памятника Жукову в Харькове

Следственный комитет России через свою пресс-службу объявил о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении памяти защитников Отечества группой лиц по предварительному сговору (ст. 345 УК). Основанием для него стал снос памятника советскому военачальнику Георгию Жукову, произведенный в Харькове. Демонтировали монумент в воскресенье, 17 апреля. Силовики утверждают, что это дело рук украинских националистов.

"Эти преступные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом" - пишет пресс-служба СК.

Напомним, что продолжающаяся с 24 февраля военная спецоперация РФ на Украине официально преследует цель "демилитаризации и денацификации" соседнего государства.


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