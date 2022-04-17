Милонов обрадовался встрече с Пригожиным: оба - в камуфляже

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов опубликовал на своей странице фотографию, где он запечатлен вместе с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. Фигурирующие в кадре мужчины засняты в камуфляжной одежде на фоне хрущевки.

"Встретил старого знакомого", - лаконично подписал снимок единоросс.

В социальных сетях появляется все больше предположений о том, что фото сделано в Донецкой области, где с 24 февраля продолжается военная спецоперация по "демилитаризации и денацификации" Украины.

Ранее Милонов активно занимался проблемой вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и неоднократно посещал Закавказье.

фото: Виталий Милонов / ВКонтакте