ЦБ разрешил банкам продавать валюту гражданам

Банк России возобновил с понедельника, 18 апреля, возможность для финансовых организаций вновь продавать иностранную валюту гражданам. Уведомление об этом появилось на сайте регулятора десятью днями ранее.

С настоящего дня и до 9 сентября банки смогут продавать валюту россиянам. При этом действует ограничение, согласно которому операции возможны исключительно с той валютой, которая поступила в распоряжение банков с 9 апреля.

В марте Центробанк ввел временные ограничения на операции с валютой сроком до 9 сентября. Произошло это на фоне высокой волатильности рубля.