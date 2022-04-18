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Новости 9:18

ЦБ разрешил банкам продавать валюту гражданам

фото ЗакС политика ЦБ разрешил банкам продавать валюту гражданам

Банк России возобновил с понедельника, 18 апреля, возможность для финансовых организаций вновь продавать иностранную валюту гражданам.  Уведомление об этом появилось на сайте регулятора десятью днями ранее.

С настоящего дня и до 9 сентября банки смогут продавать валюту россиянам.  При этом действует ограничение, согласно которому операции возможны исключительно с той валютой, которая поступила в распоряжение банков с 9 апреля.

В марте Центробанк ввел временные ограничения на операции с валютой сроком до 9 сентября. Произошло это на фоне высокой волатильности рубля.


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