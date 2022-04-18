Думские либерал-демократы выступили за увеличение выходного пособия при банкротстве работодателя

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР подготовила законопроект об увеличении максимальной суммы выплат сотрудникам при банкротстве работодателей до 100 тысяч рублей, сообщил 18 апреля в своем Telegram-канале депутат Ярослав Нилов. В настоящее время работник может претендовать не более чем на 30 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают на ущерб бизнесу из-за западных санкций и повышения ключевой ставки Центробанком. "Многие эксперты полагают, что в результате санкций часть бизнеса не сможет выполнить обязательства перед покупателями, другими компаниями или даже государствами. Начнется волна неплатежей, а соответственно, банкротств", — отмечают они.

В такой ситуации неизбежна потеря работы и, как следствие, источника заработка для многих россиян, указывают парламентарии. Предлагаемый законопроект должен защитить сотрудников в случае банкротства их работодателя и способствовать возвращению в большем объеме заработанных ими денег, отмечают законотворцы.

"Полагаем, что в нынешних условиях роста инфляции, которая по прогнозам аналитиков может в 2022 году составить 20% вместо 4%, предусмотренный пунктом 5 статьи 136 федерального закона ["О несостоятельности (банкротстве)"] размер выплачиваемой заработной платы не более 30 тыс. рублей в месяц является недостаточным", — говорится в пояснительной записке.

Нилов сообщил о планах внести законопроект на рассмотрение Госдумы в понедельник, 18 апреля.