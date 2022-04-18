"Коммерсантъ": Ретейлеры приостанавливают открытие новых магазинов

Крупные торговые сети, такие как X5 Retail Group, "Азбука вкуса" и "Вкусвилл", отказываются от планов расширения и реорганизуют команды, отвечавшие за создание новых направлений бизнеса, сообщил 18 апреля "Коммерсантъ". Издание связывает это с необходимостью для бизнеса снизить капитальные расходы из-за подорожания товаров и разрыва логистических цепочек.

Так, X5 Retail Group переформатирует отдел развития сети "Перекресток". При этом в компании утверждают, что часть сотрудников переведут на другие направления. В то же время источники издания говорят о расформировании всей региональной команды развития "Перекрестков", однако в самой компании подобные заявления опровергают.

Во "Вкусвилле" заявили о заморозке части проектов, уточнив при этом, что освободившихся работников переводят на другие направления. В "Азбуке вкуса" доделывают проекты с высокой степенью готовности, однако от реализации новых отказались.

Одновременно приостановили открытие новых точек и непродовольственные ретейлеры, такие как "М.Видео-Эльдорадо" и Inventive Retail Group, управляющая re:Store, Samsung и другими, передает "Коммерсантъ".

Партнер One Story Ольга Сумишевская заявила изданию, что из-за кризиса компании вынуждены снижать связанные с капитальными расходами и операционными затратами издержки. В свою очередь, гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров указал, что пауза в развитии "выглядит сейчас обоснованно — через несколько месяцев арендные ставки снизятся, количество доступных объектов вырастет". По его словам, часть региональных сетей начнут испытывать затруднения, что позволит федеральным сетям получить крупные лоты объектов недвижимости.

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