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Новости 11:35

Петербургскому экс-полицейскому дали условный срок по делу о взятке

фото ЗакС политика Петербургскому экс-полицейскому дали условный срок по делу о взятке

Красносельский районный суд Петербурга приговорил бывшего полицейского Александра Соловьева к 3,5 годам условного срока. Ему инкриминировали получение осенью минувшего года получение взятки в размере 200 тысяч рублей за непривлечение к юридической ответственности ООО "Евростройсервис", передает объединенная пресс-служба городских судов.

К компании у силовиков имелись претензии, связанные с миграционным законодательством: из сообщения следует, что на стройке в районе рынка "Юнона" мог быть нарушен режим пребывания в РФ иностранцев и лиц без гражданства.

С Соловьева, который признал вину и раскаялся, взыскали 400 тысяч рублей штрафа, а также запретили ему в течение трех лет работать на государственных должностях. Его испытательный срок займет четыре года.


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