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Новости 11:38

Набиуллина: Российскую экономику ждут структурные изменения из-за санкций

фото ЗакС политика Набиуллина: Российскую экономику ждут структурные изменения из-за санкций

Санкции против России сказались в первую очередь на финансовом секторе, однако теперь они все сильнее начнут сказываться на экономике, заявила 18 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме. Она отметила, что запасы российской экономики конечны, так что той в ближайшие месяцы предстоит трансформация.

По прогнозу Набиуллиной, переход к структурной трансформации наступит "уже во II — начале III квартала" 2022 года, передает ТАСС. Ожидаемые изменения при этом будут непростыми, признала глава ЦБ.

"Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике", — заявила она.

Кроме того, Набиуллина объявила, что Банк России не станет любыми методами снижать инфляцию, поскольку "это помешало бы адаптироваться бизнесу".


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